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حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
22 فبراير 2024 13:58

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة. كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السُّعُودية الشقيقة. وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

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سعود بن راشد المعلا
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