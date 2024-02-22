الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس

حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس
22 فبراير 2024 17:30

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى يوم تأسيس المملكة.

كما بعث صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

أخبار ذات صلة
حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس
حاكم أم القيوين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

المصدر: وام
سلمان بن عبدالعزيز
سعود بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©