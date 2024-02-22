الطقس المتوقع  على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية يصبح رطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون حركتها شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:09 والمد الثاني عند الساعة 02:28، والجزر الأول عند الساعة 19:28 والجزر الثاني عند الساعة 51: 06.في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 22:17، والجزر الأول عند الساعة 15:39 والجزر الثاني عند الساعة 04:17.