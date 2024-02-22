شرطة أبوظبي تعزز التوعية حول مخاطر المخدرات

زار العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي منصة توعية حول مخاطر المخدرات والتي أقامتها المديرية في مركز "سنترال مول" بمنطقة الفلاح بأبوظبي لتعزيز الوعي بأضرار آفة المخدرات وتأثيراتها السلبية وذلك بالتعاون مع منظومة "كلنا شرطة" في إدارة الشرطة المجتمعية.

وذكرت شرطة أبوظبي، في حسابها على موقع فيسبوك، أن العميد الظاهري "أكد، خلال الزيارة الميدانية، اهتمام شرطة أبوظبي بتعريف القاطنين من المواطنين والمقيمين في منطقة الفلاح وتوعيتهم بأضرار هذه الآفة الخطيرة"، لافتاً إلى أن جهود التوعية مستمرة من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً يوميًا ولمدة 6 شهور في "سنترال مول" حيث تتاح أمام الزوار الفرصة للتعرف على جهود المكافحة من خلال كتيبات التوعية الإلكترونية والتعرف إلى خدمة "فرصة أمل" والتي تتيح للمرضى المتعاطين والمدمنين تقديم الطلبات للعلاج عبر تنفيذ واعتماد البرامج العلاجية والوقائية والتثقيفية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.



ولفت مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي "إلى حرص المديرية على الاستمرار في تنفيذ المبادرات التوعوية لحماية ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر المخدرات ضمن استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشاملة وجهودها في تحديث القوانين والتشريعات"، مؤكدا الاهتمام بمواكبة المستجدات العصرية واستخدام أفضل التقنيات لتحقيق أفضل معدلات الأمن، وضرب مخططات تجار المخدرات، وإحباط عمليات الترويج لها وفق خطط عملية ومتابعة مستمرة.

وشدد الظاهري على "أهمية دور الأسرة في تعزيز التربية السليمة والتوعية والإرشاد، والعمل على تطويق خطر الإدمان، والأخذ بأيدي الأبناء إلى بر الأمان، وحث على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه الآفة بما يسهم بشكل فعال في تقليص حجم المشكلة وما يتبعها من أضرار ومخاطر على المجتمع".