شراكة بين حديقة أم الإمارات و«تدوير» لتعزيز مفاهيم الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

«تعزيز الوعي البيئي في العاصمة» هدف شراكة يجمع حديقة أم الإمارات في أبوظبي ومجموعة «تدوير»، ويرتكز على إطلاق حملة توعية لتعزيز مفاهيم الاستدامة والعمل البيئي في المجتمع، وتقام الفعالية في منطقة العشب الكبرى بالحديقة، وتسعى «حديقة أم الإمارات» ومجموعة «تدوير» من خلال الفعالية التي انطلقت أمس، وتستمر حتى الأحد المقبل لتنفيذ مبادرات تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.. وتستقبل الحديقة الزوار بأنشطة تفاعلية وتعليمية تتمحور حول إعادة التدوير، كما يمكن للزوار المساهمة في توسيع غطاء الحديقة الأخضر عبر زراعة الأشجار أيام الخميس والسبت والأحد.. بخلاف فرصة لقاء شخصية «مشرف» وجلسات يوغا للأطفال مع «لولا يوغا»، وسيحصل الصغار من عام إلى خمسة أعوام على فرصة للفوز بأسبوع مجاني في مسابقة يتضمنها معسكر الربيع، كما تشمل الفعالية عروض الساحر وفرقة الطبول الأفريقية وألعاب المظلات وعروض المهرج.