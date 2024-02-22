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زراعة 100 شتلة قرم على شاطئ النوف

زراعة 100 شتلة قرم على شاطئ النوف
23 فبراير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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ضمن مبادرة «أم سعيد» التي أطلقتها دائرة البلديات والنقل، نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية الوثبة فعالية (أبوظبي جميلة) في متنزه الوثبة، لتوعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على المظهر العام، وتضمنت الفعالية ورشاً ومحاضرات لتوعية الطلاب والزوار بضرورة الحفاظ على المظهر العام من كافة أنواع المشوهات، والاستخدام الأمثل للمرافق المجتمعية العامة، وكذلك تثقيف الفئات المستهدفة بقوانين المظهر العام وتنظيم مسابقات وتكريم الفائزين.. ومن جانبه نظم مركز بلدية مصفح فعالية مماثلة في منطقة النوف، تضمنت زراعة 100 شتلة قرم على شاطئ النوف، وكذلك تنظيف الشاطئ والمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى توعية الفئات العمالية بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام للمدينة.

الإمارات
بلدية أبوظبي
بلدية الوثبة
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