القمة الشرطية العالمية في دبي تناقش استراتيجيات مكافحة المخدرات

دبي (الاتحاد)

تحت عنوان «المخدرات والتهريب والتسويق الإلكتروني وأثرها على الشباب والمجتمع» يناقش مؤتمر مكافحة المخدرات أحد مؤتمرات القمة الشرطية العالمية في دبي، والتي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة الممتدة بين 5 و7 من شهر مارس2024، في مركز دبي التجاري العالمي، المشهد العالمي العام لمكافحة المخدرات والجرائم المتعلقة بها، واستراتيجيات مكافحة الاستخدام غير المشروع لها، وكيفية الاستجابة المُثلى للأنماط المتغيرة للتهريب، وتأثيرها على الشباب والمجتمع.

وحول هذا الشأن، أكد اللواء عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، يُعد هذا المؤتمر الدولي جزءاً من جهود شرطة دبي في العمل على استدامة المعرفة وتوسيع دائرة المشاركة في بنائها وصياغتها من أجل إقامة منهجية علمية تعتمد على الخبرة والكفاءة والممارسة الواقعية لمكافحة المخدرات على كافة المستويات الوقائية والتوعوية والميدانية، كما يأتي متوازياً مع دورها البارز كشريك دولي فعال في مكافحة المخدرات العابرة للقارات، حيث استطاعت شرطة دبي في الأربع سنوات الأخيرة من تحقيق إنجازات نوعية في مكافحة المخدرات، منها تمرير 1025 معلومة دولية متعلقة بمكافحة المخدرات لـ131 دولة حول العالم، وساهمت شرطة دبي في ضبط 251 من المتهمين وتجار المخدرات على المستوى الدولي، كما أسفرت معلوماتها التي مررتها دولياً عن ضبط 17 طناً و164 كيلوجراماً، كما شاركت وساهمت في القبض على المتهمين مع شركائها الدوليين في عدد من العمليات الدولية المشتركة، أبرزها عملية «قصب السكر» التي ضُبط فيها 22 طناً، وعملية «ستورم» التي ضُبط فيها 86 مليوناً و20 ألف قرص من الكبتاغون، تزن 13 طناً و763 ألفاً و200 كيلوجرام بقيمة سوقية تقدر ب 3 مليارات و870 مليوناً و900 ألف درهم.

أجندة

وعن أجندة المؤتمر قال العميد خالد بن مويزة، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يتضمن المؤتمر جلسة استراتيجية تحت عنوان «استراتيجية الأمم المتحدة لمواجهة الاستخدام التقني في التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية»، وجلسة استشرافية تناقش بعنوان «التسويق الإلكتروني...آفاق جديدة لتهريب المخدرات»، وتطرح محاور عدة منها، «التعاون الدولي ودوره في الحد من تهريب المخدرات»، و« دور المنظمات الدولية ومؤسسات الرعاية والخدمة المجتمعية في حماية الشباب من تعاطي المخدرات»، و«أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال التعاون الدولي لمكافحة المخدرات».