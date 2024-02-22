عبد الله المري يشهد فعاليات مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية»

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» المُنظمة من قبل مجلس طلبة الجامعات والكليات، بهدف التعرف على آراء الشباب على مستوى الجامعات والكليات حول عدد من الظواهر السلبية، من خلال إجراء عصف ذهني باستخدام أسلوب «المناظرة» بين فريقين، وصولاً إلى اختيار الرأي الأكثر إقناعاً، والذي يساهم في اعتماد الحل الأمثل لمعالجة الظواهر السلبية، بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

وتعتمد مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» على منافسة فريقين من الكليات والجامعات فيما بينهما في مناقشة ظاهرة سلبية في المجتمع، وطرح أفكار إبداعية مدعومة بالدلائل حول وجهة نظر كل فريق، فيما تختار لجنة تحكيم خاصة الفريق الفائز الذي استطاع تقديم وجهة نظر أكثر إقناعاً، وتتضمن توصيات.

وحضر فعاليات المناظرات التي أُقيمت في مركز البحث والتطوير في القيادة العامة لشرطة دبي، العميد محمد عتيق مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، والعقيد الدكتور حمدان الغسيه مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، وعدد من ضباط شرطة دبي، وممثلي الجامعات والكليات، إلى جانب 20 طالباً وطالبة من أكاديمية شرطة دبي، وجامعة الوصل، والجامعة الأميركية في دبي، والجامعة الأميركية في الإمارات، الذين خاضوا منافسات المناظرات.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، إن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على إطلاق المبادرات التي تستهدف الشباب، ولديها 8 مجالس تعمل مع الشباب والمجتمع بمكوناته كافة، وحريصة دائماً على التعرف على آراء مختلف فئات المجتمع، بما يساهم في إطلاق المبادرات وتطوير الخدمات لتحقيق الريادة والتميز على مستوى إمارة دبي، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

وحول المبادرة، أكد الرائد الدكتور حامد عبد الله، مدير إدارة البعثات والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن تحدي المناظرات الشرطية الأمنية، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على فتح المجال أمام الطلاب لإجراء عصف ذهني، للحد من أية ظواهر سلبية خاصة في المجتمعات الطلابية، بما يتماشى مع الهدف والمؤشر الاستراتيجي في توفير مجتمعات طلابية ريادية وآمنة على مستوى العالم.

وأضاف أن المناظرات يأتي تنظيمها تماشياً مع «أجندة دبي الاجتماعية 33» حتى العام 2033، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وخاصة فيما يتعلق بإشراك مختلف الوحدات التنظيمية في وضع الخطط والبرامج التوعوية، مبيناً أن المبادرة تساهم في تعزيز التواصل الفعّال مع الجامعات على مستوى الدولة.