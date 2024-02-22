4 مركبات كهربائية ضمن أسطول «أجرة الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

دشنت أجرة الشارقة، 4 مركبات كهربائية، من طراز سكاي ويل، ضمن أسطول مركباتها الليموزين في المطار، تنفيداً لرؤية الشركة الساعية إلى زيادة أسطولها من السيارات الكهربائية والهجينة، وبما يشكل إضافة نوعية في مجال النقل الصديق للبيئة، ويحقق رؤية دولة الإمارات الساعية إلى التحوّل نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية في الدولة بحلول عام 2050. وحضر حفل التدشين المهندس سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي لأصول حلول النقل، وخالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، وعادل محمد آل علي، مدير بالإنابة لأجرة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

وأكد المهندس سلطان الكتبي، أن تدشين سيارات كهربائية جديدة، وإضافتها إلى أسطول مركبات أجرة الشارقة، يأتي في إطار دعم استراتيجيات دولة الإمارات الساعية دعم منظومة النقل الأخضر، وزيادة نسبة السيارات الكهربائية بما يعزز استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، ويسهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية، والتحول التدريجي لوسائل مواصلات صديقة للبيئة، إلى جانب خفض معدلات استهلاك الوقود، إلى جانب خفض مستوى الضجيج والتلوث وتكاليف الصيانة والأعطال الميكانيكية التي تحتاجها المركبات بشكل دوري.