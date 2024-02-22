«مركز واسط» ينضم لرابطة الأراضي الرطبة العالمية

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن انضمام مركز واسط للأراضي الرطبة إلى عضوية الرابطة العالمية للأراضي الرطبة. وتعد الرابطة العالمية للأراضي الرطبة شبكة عالمية لمراكز الأراضي الرطبة تضم 350 عضواً في 6 قارات، وتعرف اختصاراً (WLI)، وقد نالت الاعتراف الرسمي من قبل معاهدة «رامسار» للأراضي الرطبة بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، وتعتبر آلية أساسية لمساعدة مراكز الأراضي الرطبة التعليمية والدول الأطراف في معاهدة «رامسار» وتمكينها من التعريف ببرامج الاتصال، والتعريف بالمبادرات التعليمية وبرامج التوعية والتدريب على المستوى المجتمعي وتبادل الخبرات ونشر أدوات الحفظ ذات الصلة، وهو ما يعرف ب(CEPA) في الأراضي الرطبة.

وأعربت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة عن اعتزازها البالغ بنجاح مركز واسط للأراضي الرطبة في الانضمام إلى عضوية الشبكة والحصول رسمياً على شهادة الانضمام، مما يعكس نجاح جهود حكومة الشارقة في تطوير المحميات الطبيعية والأراضي الرطبة في مختلف مناطق ومدن الإمارة، باعتبارها مقوماً رئيساً وركيزة مهمة في الاستراتيجية البيئية لها، وجزءاً لا يتجزأ من المعالم الطبيعية والسياحية فيها، حيث تولي الهيئة اهتماماً واسعاً وعناية متواصلة لهذه المحميات والمراكز، والسعي المستمر لتوفير حياة آمنة ومتكاملة لما يستوطنها من النباتات والحيوانات والطيور النادرة والمهددة بالانقراض.