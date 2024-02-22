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«تنمية الموارد البشرية» يوقع اتفاقية لدعم جهود التوطين

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
23 فبراير 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن توقيع اتفاقية تعاون في إطار التزامهما بتوطين القوى العاملة والمساهمة في تطوير القطاعات الاستراتيجية لدولة الإمارات.
وسيقوم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية بإمداد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بمرشحين مؤهلين من مواطني دولة الإمارات للمشاركة في برامجها التدريبية وتوظيفهم بالشركة، بهدف تنمية الكوادر الإماراتية في القطاع الصناعي. ووقع الاتفاقية كل من عبد الله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ومدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية: سنعمل معاً على توطين الوظائف بالشركة ودعم وتطوير الكوادر المهنية المواطنة للقيادة والابتكار في القطاع الصناعي من أجل تعزيز التنافسية على الصعيد العالمي.
من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان: «يأتي التوطين على رأس أولويات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ عقود، وقد حرصت الشركة على استقطاب أفضل المواهب المحلية لزيادة قدرتها التنافسية على الصعيد الدولي. تطمح شركتنا إلى زيادة معدل التوطين بشكل أكبر ونتطلع إلى العمل مع مجلس تنمية الموارد البشرية لتسريع وتيرة التوطين».

التوطين
دبي
الإمارات
تنمية الموارد البشرية
شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
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