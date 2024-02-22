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«الإمارات للتعليم المدرسي»: 3 طالبات يحصدن الميداليات الذهبية والبرونزية في مناهزات اللغة العربية

«الإمارات للتعليم المدرسي»: 3 طالبات يحصدن الميداليات الذهبية والبرونزية في مناهزات اللغة العربية
23 فبراير 2024 01:03

أبوظبي  (وام)

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أحرزت ثلاث طالبات من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الميداليات الذهبية والبرونزية خلال مشاركتهن في مناهزات اللغة العربية بدورتها الخامسة، والتي ينظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج تحت شعار «بالعربية نبدع».
وحصدت الطالبة آمنة المنصوري من مدرسة عائشة بنت أبي بكر بأبوظبي والحائزة على لقب تحدي القراءة العربي في دورته السابقة الميدالية الذهبية في المناهزات، كما حصلت الطالبتان لطيفة النجار من مجمع زايد التعليمي في البرشاء وآمنة آل علي من مدرسة المها للتعليم الثانوي على الميدالية البرونزية.
وأقيمت فعاليات المناهزات خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الجاري في مقر المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج في الشارقة، حيث خضع المشاركون لعدة اختبارات كتابية وشفوية طالت عدة مجالات في اللغة العربية. وهنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الطلبة الفائزين على ما حققوه من إنجاز في المناهزات ما يترجم حجم الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسة لتمكين الطلبة في مختلف مجالات اللغة العربية. ولفتت إلى حرص المؤسسة على إشراك الطلبة في كافة المسابقات والفعاليات التي تستهدف دعم اللغة العربية وتعزيز مكانتها لديهم، والعمل على إبراز مواهب الطلبة في مجال اللغة العربية وتنميتها وتحفيزهم على التعمق في جمالياتها بشكل منهجي ومدروس.
وتعد المناهزات مسابقة دورية سنوية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربية لدول الخليج وتسعى إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية واكتشاف المواهب والإبداعات المبكرة لطلبة الدول الأعضاء وتقوية الروابط وتعزيز التواصل بين المبدعين في اللغة العربية على المستويات كافة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
مناهزات اللغة العربية لدول الخليج
اللغة العربية
الإمارات
سارة الأميري
المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج
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