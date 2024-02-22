جامعة خليفة تستعرض 100 مشروع بحثي أكاديمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن تنظيم يوم البحوث والابتكار 2024 لتسليط الضوء على التزامها بدعم البحث والابتكار وريادة الأعمال، من خلال استعراض بعض من الأنشطة التي تشمل أكثر من 60 مشروعاً مُبتَكَراً و36 مشروعاً بحثياً لطلبة الدكتوراه و10 مشاريع تكنولوجية ناشئة خلال فعاليات يوم البحوث والابتكار 2024، الأمر الذي سيساهم في تعزيز التبادل المعرفي واكتشاف آفاق جديدة في العلوم والهندسة وتكنولوجيا الاتصالات والرعاية الصحية.

وسيتضمن هذا اليوم الذي يضم عدداً من الفعاليات المتنوعة والمزمع عقده في 27 فبراير في حرم جامعة خليفة الرئيس، عرض مجموعة من المشاريع المتميزة التي تسلط الضوء على أبرز المفاهيم المُبتَكَرَة، مع التركيز على الشركات الناشئة المتعلقة بالمجتمع والمنطقة التي يحتضنها مركز خليفة للابتكار، وستعكس المناطق الخمس المخصصة للعرض والشرح دور المراكز البحثية في جامعة خليفة ومشروعاتها التي تغطي مجالات «تحول الطاقة المُدّار» و«المجتمع المستدام والآمن» و«ديمومة الصحة» و«المواد المتقدمة والتصنيع» و«الرقمنة واسعة الانتشار».

وستشمل فعاليات هذا اليوم أيضاً تقديم كلمتين تمهيديتين عن ذكاء الآلة وتحول الطاقة تتبعهما حلقة نقاشية عامة عن نموذج التعليم الثلاثي والصناعة والحكومات في هذا الوقت الذي يشهد العديد من التحولات نحو الاستدامة.

وقال الدكتور سير جون أورايلي، رئيس جامعة خليفة: «يتزامن يوم البحث والابتكار 2024 مع فعاليات شهر الابتكار في الدولة «الإمارات تبتكر 2024»، مما يبرز أهمية التزام جامعة خليفة بدعم المفكرين من أصحاب العقول النيرة وقادة المستقبل. يعكس التسويق التجاري للشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيات الرعاية الصحية والمركبات ذاتية القيادة والطائرات من دون طيار والروبوتات وتحليل البيانات مدى حرصنا على تشجيع البحوث والابتكار، وكذلك مساهمتنا الدائمة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات.