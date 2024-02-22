جامعة أبوظبي تستضيف مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات 11»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تُنظم جامعة أبوظبي فعاليات الدورة السنوية الحادية عشرة من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات» متعددة التخصصات في 23 مايو 2024، وذلك وفق نظام الحضور الشخصي وعبر الإنترنت، وبمشاركة مفتوحة لجميع طلبة المرحلة الجامعية، حيث سيكون آخر موعد للتسجيل هو 11 مارس 2024. ويمكن للمشاركين من داخل دولة الإمارات حضور المسابقة في حرم الجامعة في أبوظبي، بينما سيتاح الخيار للمشاركين من الخارج للانضمام افتراضياً أو حضورياً.

تهدف المسابقة إلى بناء ثقافة قائمة على طرح التساؤلات واستكشاف الموضوعات والتفكير النقدي، والبحث عن الإجابات والحلول بطريقة منهجية ومستقلة، وتطوير مهارات العمل وتعزيز فرص الطلبة في التوظيف من خلال الارتقاء بقدراتهم الإبداعية، وبالتالي الوصول إلى جيل جديد من الباحثين والمبتكرين ورجال الأعمال. ومن خلال صقل هذه المهارات، سيتمكن الطلبة من الإسهام بفاعلية في بناء اقتصاد يرتكز على المعرفة في دولة الإمارات ويمهد الطريق لمستقبل مشرق ومستدام.

يأتي تنظيم مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات» في إطار مساعي جامعة أبوظبي الدائمة لرفد الأجيال القادمة بالأدوات اللازمة للنجاح والتميز في البحث والابتكار في العديد من المجالات العلمية مثل الهندسة والأعمال والصحة وعلوم الحياة والعلوم الاجتماعية. وستشهد المسابقة هذا العام إدراج خمسة مجالات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وهندسة الطيران والفضاء والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي والقانون، وعلوم التغذية والأغذية.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور منتصر قسايمة، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث العلمي والابتكار والتطوير الأكاديمي في جامعة أبوظبي: «يُسعدنا استضافة النسخة السنوية الحادية عشرة من مسابقة «بحوث وابتكارات طلبة الجامعات»، والتي تُجسد حرص جامعة أبوظبي على تعزيز ثقافة الإبداع والتفكير النقدي لدى طلبة المرحلة الجامعية، ولهذا الحدث أهمية بالغة في تطوير اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة في دولة الإمارات من خلال إعداد الجيل المقبل من الرواد والمبتكرين وتنمية قدراته. وندعو أعزاءنا الطلبة من جميع التخصصات لاغتنام هذه الفرصة القيّمة والبدء في رحلة الإبداع والابتكار لبناء مستقبل دولتنا معاً».

سيحظى الطلبة الجامعيون، للمرة الأولى، بفرصة الاختيار بين مسارين هما الابتكار والبحث، حيث ستحصل الفرق الثلاثة الأولى الفائزة في مسار الابتكار على التوجيه والإرشاد المتخصص في مجال ريادة الأعمال، مع إمكانية الوصول إلى مركز احتضان المشاريع المبتكرة في جامعة أبوظبي والحصول على دعم مالي بما في ذلك جائزة قدرها 10.000 درهم إماراتي لدعم مشاريعهم. ويعزز هذا المسار الأفكار المبتكرة وعملية نقل التكنولوجيا، وبالتالي يرتقي بروح المبادرة بين المشاركين، ويشجعهم على تقديم بحوث وابتكارات ستتم مراجعتها من قبل لجنة من الخبراء لتقييم جدواها التجارية وإمكانية إطلاق مشروع تجاري ناجح.

ويمكن للطلبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها المشاركة في المسار البحثي من خلال تقديم بحوثهم وابتكاراتهم للخبراء المتخصصين لمراجعتها وتقديم ملاحظاتهم عليها. وسيصل إجمالي جوائز المسار البحثي إلى أكثر من 350 ألف درهم إماراتي، مما يؤكد التزام جامعة أبوظبي الثابت بدعم الأبحاث الرائدة بين طلبة المرحلة الجامعية. وستُقدم إلى الفائزين الثلاثة الأوائل في كل تخصص جوائز مالية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على 5000 درهم، والمركز الثاني على 3000 درهم، والثالث على 2000 درهم.