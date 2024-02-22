3 فرق طلابية من الإمارات تفوز في «تحدي علوم المستقبل»

دينا جوني (دبي)

فاز ثلاثة فرق من الإمارات في الموسم الثالث من مسابقة تحدي علوم المستقبل التي نظمتها والتي نظمها مركز حمدان للموهبة والابتكار تحت شعار: «نحو مستقبل أكثر استدامة» أمس في مجلس زعبيل بدبي.

وبلغ عدد الفائزين 43 طالباً وطالبة، موزعين على 13 فريقاً، منهم 5 فرق من دولة قطر، و4 من سلطنة عُمان وفريق واحد من البحرين، وثلاثة فرق من الإمارات تابعين لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ونادي الإمارات العلمي، ومركز حمدان للموهبة والابتكار.

وكرم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية الفرق الطلابية الفائزة على مستوى الإمارات ودول الخليج.

وتميزت المشاريع الفائزة بأفكار مبتكرة وأساليب متطورة تعكس المهارات والقدرات المذهلة التي يتمتع بها الطلاب الموهوبون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمحلي.

وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: إن المسابقة تعزز ثلاثة جوانب أساسية هي أولاً تأثير الذكاء الاصطناعي في المجتمع بشكل إيجابي، حيث يتعلم المشاركون كيفية استخدام التكنولوجيا لحل المشكلات الاجتماعية وتحقيق التغيير الإيجابي، وثانياً تقديم مفاهيم الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا للطلبة بشكل ممتع، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم في هذا المجال.

وثالثاً، تعزيز التعلم القائم على المشاريع، حيث يتعاون الطلاب لبناء الأفكار وتطويرها، ويتعلمون مهارات القيادة وتقنيات العرض، واللعب والابتكار، من خلال بناء مشاريع تطبيقية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأوضح بأن الجائزة تتيح الفرصة للموهوبين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز مشاريعهم الابتكارية في مجال التكنولوجيا والعلوم، تمهيداً لتقديم الدعم لهم لمواصلة مسيرتهم في مجال الابتكار والتكنولوجيا، كونهم يمثلون نواة علماء المستقبل.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج في كلمته: إن هذه المسابقة تجسد حرص دول الخليجِ العربية، وقيادتها الرشيدة على تحفيز الابتكار والإبداع عند أبنائنا وبناتنا من الأجيال الناشئة، واستكشاف المؤشّرات الدالة على نبوغهم وتفوّقهم في المجالات العلمية في وقت مبكّر».

وأضاف: توفر المسابقة مناخاً يحفّز على تحقيق الابتكار والإبداع المنشود، فضلاً عن تعزيزها لجهود دول الخليج العربية لاكتشاف المبدعين من الطلاب ورعايتهم ودعمهم وتشجيعهم، وخصوصاً تلك التي تهدف إلى تحفيز القدرات العقلية لطلبة دول المنطقة وإكسابهم مهاراتٍ جديدة تساعدهم على تحقيق رؤاهم وتطلعاتهم في الابتكار والإبداع وإحداث تأثير مجتمعي إيجابي».

ومن الإمارات، فاز بجائزة أفضل مبتكر لفئة الناشئين فريق Snf team من دولة الإمارات، عن مشروع «المطبخ الذكي»، بهدف تعزيز استدامة الغذاء وتقليل هدر الطعام، وتحسين الصحة العامة في المنازل. ويعكس هذا المشروع الرؤية الحديثة للاستهلاك الذكي والتحّول نحو نمط حياة صحي ومستدام.

وعن فئة المحترفين، فاز فريق Wireless Wonders بجائزة أفضل مبتكر. ويتناول المشروع حلاً مستداماً لمشكلة التسرّب في دورات المياه، والتي تتسبب في هدر كميات كبيرة من المياه يومياً، باستخدام تكنولوجيا تعتمد على نظام الكشف المبكر لتسريب المياه، والذي يستخدم حساسات متنوعة.