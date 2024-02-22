مؤتمر مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم الجمعة فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي السابع لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة أبوظبي، ويستمر على مدى يومين، بهدف توفير بيئة حاضنة للخبراء والمختصين، تدعم تطوير الخدمات الصحية، وترسيخ مبدأ الاهتمام بالتعليم المستمر والابتكار في مجال الرعاية الصحية. وذلك في إطار التزام الإمارات بتعزيز الجهود العالمية لإيجاد حلول فعّالة لمقاومة المضادات الحيوية.

ويستقطب المؤتمر الذي ينعقد تحت رعاية معالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أكثر من 600 من الأطباء، الاستشاريين، الممرضين، والفنيين من داخل الإمارات، ومن 18 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 15 شركة بارزة في مجال الأدوية والأجهزة الطبية تُعنى بمكافحة مقاومة الميكروبات. بمشاركة أكثر من 38 متحدثاً من الخبراء العالميين، وتقديم 32 محاضرة متخصصة، وورش عمل تفاعلية.

وأشارت الدكتورة نجيبة عبد الرزاق، رئيس المؤتمر، واستشاري أمراض باطنية في مستشفى الكويت بدبي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن المؤتمر يمثل منصة علمية تجمع الخبراء لمناقشة التحديات الحالية واستكشاف أحدث البحوث والابتكارات في مجال مضادات الميكروبات. كما يوفر المؤتمر للمشاركين فرصة فريدة لتبادل المعرفة والتجارب وتعزيز الحوار البنّاء، وتبني استراتيجيات علاجية جديدة.

وبينما تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تودي بحياة 700 ألف شخص سنوياً، مع توقعات بارتفاع هذا العدد إلى 10 ملايين بحلول عام 2050، تبرز أهمية مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة مقاومة الميكروبات بنسخته السابعة في تعزيز الوعي وتطوير الكفاءات الطبية لمواجهة هذا التحدي العالمي.