الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«المثقاب الدوار» تنقذ مواطناً من انسداد شريان القلب

المريض بعد تعافيه مع الطبيب المعالج (من المصدر)
23 فبراير 2024 01:04

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»

أنقذ فريق طبي في دبي حياة مريض مواطن أصيب بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، باستخدام تقنية المثقاب الدوّار لعلاج تكلس شديد وانسداد بالشريان.
وكان المريض البالغ من العمر 70 عاماً، قد أصيب بإغماء مفاجئ أثناء وجوده وسط أسرته، وتدخل أبناؤه لإنعاش قلبه حتى استرد وعيه، وبعد نقله إلى مستشفى التداوي في دبي تبين إصابته بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، يهدد حياته.
وقال الدكتور حسين حشمت أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بالمستشفى: إن المريض خضع لتصوير الشرايين بالأشعة المقطعية، والتي أظهرت وجود تضيق شديد في الشريان التاجي مع تكلس شديد، وحالته خطرة.
وذكر أن الفريق الطبي قرر إخضاع المريض لعملية قسطرة بتقنية الأشعة فوق الصوتية لتصوير الشريان من الداخل، وهي تقنية متطورة جداً تعطي صورة أكثر دقة من القسطرة التقليدية.

الإمارات
دبي
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©