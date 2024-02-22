«المثقاب الدوار» تنقذ مواطناً من انسداد شريان القلب

دبي (الاتحاد)

أنقذ فريق طبي في دبي حياة مريض مواطن أصيب بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، باستخدام تقنية المثقاب الدوّار لعلاج تكلس شديد وانسداد بالشريان.

وكان المريض البالغ من العمر 70 عاماً، قد أصيب بإغماء مفاجئ أثناء وجوده وسط أسرته، وتدخل أبناؤه لإنعاش قلبه حتى استرد وعيه، وبعد نقله إلى مستشفى التداوي في دبي تبين إصابته بانسداد في الشريان التاجي الأيمن بالقلب، يهدد حياته.

وقال الدكتور حسين حشمت أستاذ أمراض القلب واستشاري القسطرة التداخلية بالمستشفى: إن المريض خضع لتصوير الشرايين بالأشعة المقطعية، والتي أظهرت وجود تضيق شديد في الشريان التاجي مع تكلس شديد، وحالته خطرة.

وذكر أن الفريق الطبي قرر إخضاع المريض لعملية قسطرة بتقنية الأشعة فوق الصوتية لتصوير الشريان من الداخل، وهي تقنية متطورة جداً تعطي صورة أكثر دقة من القسطرة التقليدية.