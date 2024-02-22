3 آلاف عملية قلب مفتوح في «كليفلاند أبوظبي»

هدى الطنيجي (أبوظبي)

أجرى معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في كليفلاند كلينك أبوظبي العام 2023، 521 عملية جراحية معقدة للقلب المفتوح، و119 عملية استبدال للصمام الأبهري بالقسطرة، وأكثر من 430 عملية زراعة للصمام الأبهري عبر القسطرة.

وقد تأسس المعهد عام 2015، وشهد إقبالاً ملحوظاً من قبل المرضى، حيث استقبل قسم جراحة القلب بشكل مطرد أكثر من 400 حالة سنوياً ومنذ عام 2018، تم إجراء ما يقارب من 3000 عملية قلب مفتوح، ويتم تسجيل النتائج دولياً لدى جمعية جراحي الصدر (STS)، ومقارنتها بالمعايير العالمية.

وقال الدكتور غوبال باتناغار رئيس المعهد: «إن الاعتراف بنا كمركز للتميز في جراحة القلب للبالغين يمكننا من تقديم رعاية شاملة للقلب، بما في ذلك زراعة الأعضاء، للمقيمين والمواطنين في إمارة أبوظبي والدولة، ولقد أجرينا ثلاث عمليات جراحية ناجحة للطباعة ثلاثية الأبعاد، خلال العام الماضي. وهذا يسلط الضوء على قدرتنا على العمل معاً كفريق واحد، وتقديم واحدة من أكثر التدخلات تعقيداً في العمليات الجراحية».

وذكر د. بهاتناغار أنه تم إجراء 35 زرع مضخة اصطناعية ناجحة، و20 عملية زراعة قلب، 8 منها أجريت خلال الأشهر الـ8 الماضية، وإجراء أول عملية زرع قلب في كليفلاند كلينيك أبوظبي عام 2017 وفي عام 2023، وقدم المعهد العديد من الإجراءات والخدمات المبتكرة، وبذلك تم اختياره من قبل دائرة الصحة - أبوظبي مركزاً للتميز في جراحة القلب للبالغين، ويعد من بين أفضل المعاهد التي تستقبل أكبر عدد من المرضى من دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.



فريق طبي

وقال الدكتور فراس بدر، رئيس قسم قصور القلب وزراعة الأعضاء في المعهد: «في قسم طب القلب والأوعية الدموية، شهدنا الكثير من أسعد اللحظات، وهي عند تعافي المريض، وخاصة هؤلاء الذين يتم تشخيص حالتهم كفشل نهائي للقلب. وبعون الله وحمده، تم خروج مريض شاب بمنتهى الصحة، حيث كان قد أصيب بفشل قلب نهائي، وقد كان بانتظار الحصول على قلب مناسب للزراعة لمدة أربعة أشهر، وقام الفريق الطبي بزراعة مضخات اصطناعية لتغطية فترة الانتظار، ثم مباشرة عملية نقل العضو المتبرع به بنجاح، وهو ما يعد إنجازاً طبياً أتمه فريقنا الطبي المتكامل، واليوم يتمتع الشاب بأفضل حالة، صحياً، وينعم بالحياة مع أسرته».

طب القلب التدخلي

وذكر د. فراس بدر، أن طب القلب التدخلي يقوم بإجراء التدخلات المعقدة لحالات للشرايين التاجية المغلقة أو شديدة التكلس، ويقدم الرعاية لمرضى قصور القلب الذين يعانون انخفاض نسبة الضخ، وعقد اجتماعات متعددة التخصصات لتحديد أفضل الطرق لعلاج المرضى، فضلاً عن إجراء عمليات جراحية معقدة في الشريان التاجي على أيدي فريق متكامل.



عمليات القلب

وذكر د.فراس بدر، أنه يتم تقديم كافة أشكال جراحة القلب المفتوح، والتدخل الجراحي البسيط للمرضى البالغين، بما في ذلك عمليات الشريان التاجي وجراحة إصلاح، أو استبدال صمامات القلب، حيث يعد المعهد كأكبر مركز في دولة الإمارات العربية المتحدة لحالات طوارئ الشريان الأبهر، فضلاً عن تقديم عمليات القلب النابض لتجنب توقف ضربات القلب.



الذكاء الاصطناعي

أشار الدكتور أشرف العزوني، استشاري طب القلب والأوعية الدموية في المعه إلى أن المعهد يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي في اتخاذ القرار للتنبؤ بالحاجة إلى العمليات الجراحية، بهدف تجنب المضاعفات، خاصة في مجال أمراض القلب التداخلية والقسطرة القلبية واستخدام الروبوتات في جراحة القلب محدود، نظراً لصعوبة الحصول على روبوت مناسب، في حين يمكن توظيف الروبوتات في إجراء بعض عمليات زرع الصمامات، إلا أن معظمها يتم إجراؤها على أيد الأطباء المختصين في إجراء عمليات القلب المفتوح.