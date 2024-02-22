«إسلامية دبي» تفتتح «مسجد القدوس»

دبي (الاتحاد)

افتتح أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ظهر أمس الأول «مسجد القدوس» في منطقة الخوانيج الثانية بدبي، بحضور محمد عبد الرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، المتبرع ببناء المسجد وعدد من قيادات ومسؤولي الدائرة، ولفيف من المصلين.

بُنى المسجد على الطراز المعماري الحديث، ويتسع لعدد 821 مصلياً، وتبلغ مساحته الإجمالية 4210 أمتار.

بدأ الحفل بتلاوة القرآن الكريم وألقى الواعظ يعقوب الهوتي بإدارة التثقيف والتوجيه الديني كلمة بين فيها فضل بناء وعمارة المساجد، وبنهاية الحفل كرم مدير عام الدائرة محمد عبدالرحيم الزرعوني نيابة عن والده، واستلم نسخة فاخرة من مصحف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، كما تم تعيين الإمام المواطن خالد حسن الطاهر إماماً للمسجد.

وتسعى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في تأكيد دورها المجتمعي والمسؤولية المناطة بها لتحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، من خلال تحقيق رؤيتها بأن تكون الأفضل عالمياً إسلامياً وخيرياً، وابتكار منظومة استباقية متكاملة وخدمات مترابطة لتنمية الوعي الديني والعمل الخيري وعمارة المساجد، وفق أفضل الممارسات.