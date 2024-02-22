«كلنا الإمارات» تنظم حملة تطوعية في العين

العين (الاتحاد)

نظَمت جمعية كلنا الإمارات بالتعاون مع مؤسسة العين للدعاية والإعلام، حملة تطوعية اجتماعية لتنظيف عدد من حدائق ومناطق مدينة العين بهدف إعادة جماليات هذه المناطق وتعزيز البيئة الصحية والأجواء المثالية للجمهور والزائرين.

وأكد عبدالله أحمد العلي المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات، أن هذه المبادرة تأتي ضمن أنشطة الجمعية الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ مفهوم الوطنية، ونشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في الحد من الآثار التي خلفتها الأحوال الجوية التي سادت المنطقة مؤخراً وإعادة الجماليات والبيئة الصحية للأماكن العامة والخدمية كجزء من المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني الذي يقع على عاتق كافة أفراد المجتمع. وأشاد العلي بمستوى المشاركة والحضور والوعي المجتمعي لدى الجمهور وحرصهم على المشاركة في هذه الحملة التطوعية التي تؤكد على تحمل المسؤولية وقيام أبناء الوطن بكافة واجباتهم ومسؤولياتهم وفي كافة الظروف.

وشارك في الحملة التي استمرت لمدة يومين عدد كبير من المتطوعين من طلاب وطالبات جامعة الإمارات ومتطوعون من مختلف فئات المجتمع، وموظفو جمعية كلنا الإمارات ومؤسسة العين للدعاية والإعلام.

واستهدفت الحملة (حديقة فلج هزاع، حديقة العيني، حديقة المضيف، حديقة الورد، وممشى الصاروج)، حيث انتشر المتطوعون في هذه الحدائق وساهموا بإزالة جميع المخلفات وإتلافها بالتعاون مع الجهات المعنية وبالطرق الصحية التي تضمن الحفاظ على البيئة وتوفير الأجواء الصحية لجميع زوار ومرتادي هذه الأماكن.

وفي ختام الحملة، توجهت جمعية كلنا الإمارات بالشكر والتقدير لجميع المتطوعين والمؤسسات الوطنية التي ساهمت في الحملة وأشادت بدور بلدية العين ومركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، على المشاركة الفاعلة في الحملة وتقديم المعدات والدعم اللازم للحملة، كما منحت الجمعية شهادات تقدير للمشاركين والداعمين والمتطوعين وشهادات عمل تطوعي للمتطوعين لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهود، والمساهمة بشكل أوسع في حملات التطوع الوطنية والفعاليات الاجتماعية.