تعريف موظفي الجهات الحكومية في الشارقة بتقنيات زراعة القمح الذكية

الشارقة (وام)

نظمت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة بالتزامن مع فعاليات «الإمارات تبتكر 2024» جولة ميدانية في مزرعة القمح بمنطقة مليحة لعدد من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بهدف التعرف على أحدث الأنظمة والتقنيات المبتكرة التي تتبناها الدائرة في مزرعة القمح، والاطلاع على مرافق المشروع وما يضمه من أنظمة متقدمة ومعدات متطورة.

وأكد سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة والثروة الحيوانية أن الشارقة نجحت باستخدام التقنيات الحديثة، وتوظيف إمكانات الابتكار الزراعي، وتبني أفضل الممارسات في مزرعة القمح؛ لتعزيز الإنتاج والمحافظة على البيئة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي على الرغم من أهميته في دعم موارد الاقتصادات المحلية، فإنه بات من أكثر القطاعات مواجهة للتحديات الطبيعية والتأثيرات الصناعية، لاسيما في البيئات الجافة والمناطق الصحراوية ذات الحرارة العالية، وهو ما يحتم علينا المضي قدماً لتخصيص الإمكانات والموارد والكفاءات نحو تكريس استخدام التقنيات الذكية في الزراعة، والاستفادة من هذه الأنظمة المستندة على الابتكارات، لتجاوز هذه التحديات؛ بهدف تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

ونوّه بالمشروعات التطويرية الكبرى التي أطلقتها حكومة الشارقة في القطاع الزراعي والحيواني التي من أهمها مشروع مزرعة القمح، مؤكداً حرص الدائرة على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية في المجال الزراعي وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في التقنيات الزراعية الحديثة.

من جانبها، أوضحت رزان الحمّادي، مديرة إدارة التنمية الخضراء بالإنابة في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية أن برنامج الفعالية تضمن إطلاع الزوار على شرح تعريفي للتقنيات الحديثة المتبعة في عملية زراعة القمح، كما شارك الزوار بورشة صناعة المخبوزات باستخدام دقيق «سبع سنابل» فائق الجودة الذي تنتجه الشارقة، قبل اختتام أجندة الزيارة باصطحابهم في جولة ميدانية على متن حافلة سياحية، لمشاهدة المرافق التي تضمها مزرعة القمح، والتعرف إلى تطبيقات التقنيات الزراعية.

ويتم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الزراعة والري في المزرعة، ومن ذلك التقاط الصور الحرارية من خلال الأقمار الاصطناعية ومعالجتها باستخدام منصات متخصصة مثل PlatFarm.io وVally 365، الذي يتيح التحكم عن بُعد بتشغيل المضخات وأجهزة الري، ومراقبة أداء الأجهزة، وقياس كمية المياه عبر توفير تقارير يومية لمحاور المزرعة. وتتميز الأنظمة الذكية التي تعرف إليها الحضور بأنها تُسهل من عمليات مراقبة الطقس وجودة التربة، إلى جانب زيادة نسب الإنتاج والنمو ونضوج محصول القمح.