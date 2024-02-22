الجمعة 23 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام ملتقى الشارقة البلدي السابع

جانب من الحضور خلال اختتام الملتقى (وام)
23 فبراير 2024 01:02

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«خيول الإمارات» تتألق في «الأشواط التأهيلية» لبطولة أبوظبي الدولية
«الكيك بوكسينج للمحترفين» تشهد 15 نزالاً مثيراً في «مبادلة دوم»

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت دائرة شؤون البلديات بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة فعاليات النسخة السابعة من ملتقى الشارقة البلدي تحت شعار «الشارقة تزدهر بالاستدامة» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي شهد نقاشات وفعاليات وورشاً تخصصية بمشاركة بلديات إمارة الشارقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.
حضر الملتقى الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورؤساء المجالس البلدية ومديري عموم بلديات مدن ومناطق الإمارة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ولفيف من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.
وسلط الملتقى الضوء على جهود البلديات والمجالس البلدية في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة، كما شكل منصة مهمة لتشجيع وتحفيز البلديات على المضي قدماً في تحقيق تطلعات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات، أن الملتقى يأتي تماشياً مع رؤى واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتطلعات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للإمارة، مشيراً إلى أن المجالس البلدية وبلديات إمارة الشارقة تسعى لتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معايير العمل البلدي.
وأوضح أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك بإشراك الطلبة والجمهور الخارجي من بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة في ورش عمل تفاعلية تهدف إلى إثراء المعرفة وتساهم في تبادل الخبرات، حيث شهد الملتقى 3 جلسات حوارية بمجموع 9 أوراق عمل.
من جانبه أشار الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، إلى أن الملتقى يأتي في إطار حرص واهتمام الدائرة على تنمية العمل البلدي المشترك وتطويره، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف المجالس البلدية وبلديات إمارة الشارقة، حيث يعد الملتقى فرصة مثمرة لتبادل الأفكار والخبرات، وتوحيد الجهود نحو عمل بلدي يساهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة.

سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
الإمارات
الشارقة
بلدية الشارقة
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
الرياضة
«حريق مميت» يؤجل مباراة في «الليجا»
اليوم 18:30
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
الأخبار العالمية
روسيا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وسياسيين أوروبيين
اليوم 18:21
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
الرياضة
547 مليون يورو «فاتورة» لاعبي باريس
اليوم 18:06
زيلينسكي يلتقط صورة سيلفي في جبهة القتال
الأخبار العالمية
زيلينسكي يوجه مناشدة إلى الكونغرس الأميركي
اليوم 18:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©