اختتام ملتقى الشارقة البلدي السابع

الشارقة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت دائرة شؤون البلديات بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة فعاليات النسخة السابعة من ملتقى الشارقة البلدي تحت شعار «الشارقة تزدهر بالاستدامة» في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، الذي شهد نقاشات وفعاليات وورشاً تخصصية بمشاركة بلديات إمارة الشارقة وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة.

حضر الملتقى الشيخ خالد بن عصام بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورؤساء المجالس البلدية ومديري عموم بلديات مدن ومناطق الإمارة وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري ولفيف من رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وسلط الملتقى الضوء على جهود البلديات والمجالس البلدية في مجال العمل البلدي والتنمية المستدامة، كما شكل منصة مهمة لتشجيع وتحفيز البلديات على المضي قدماً في تحقيق تطلعات الدولة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي، رئيس دائرة شؤون البلديات، أن الملتقى يأتي تماشياً مع رؤى واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتطلعات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتحقيق مستقبل أكثر استدامة للإمارة، مشيراً إلى أن المجالس البلدية وبلديات إمارة الشارقة تسعى لتنفيذ أفضل الممارسات وتحقيق أعلى معايير العمل البلدي.

وأوضح أن الملتقى يهدف إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها وذلك بإشراك الطلبة والجمهور الخارجي من بلديات مدن ومناطق إمارة الشارقة في ورش عمل تفاعلية تهدف إلى إثراء المعرفة وتساهم في تبادل الخبرات، حيث شهد الملتقى 3 جلسات حوارية بمجموع 9 أوراق عمل.

من جانبه أشار الشيخ المهندس محمد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، إلى أن الملتقى يأتي في إطار حرص واهتمام الدائرة على تنمية العمل البلدي المشترك وتطويره، وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين مختلف المجالس البلدية وبلديات إمارة الشارقة، حيث يعد الملتقى فرصة مثمرة لتبادل الأفكار والخبرات، وتوحيد الجهود نحو عمل بلدي يساهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة.