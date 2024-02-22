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بحث مشروع الربط بين «الأنظمة الجنائية» والجهات القضائية والنيابات والمحاكم

جانب من الورشة (وام)
23 فبراير 2024 01:02

أبوظبي (وام)

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عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، الورشة السادسة لبحث مستجدات مشروع ربط منصة الأنظمة الجنائية بوزارة الداخلية مع الجهات القضائية بالدولة.
افتتح الورشة، التي امتدت على مدار يومين في العاصمة أبوظبي، عبدالله عبدالجبار الماجد مستشار وزير العدل، وتناول المجتمعون في اليوم الأول الخدمات المستحدثة بجلسة عصف ذهني، حول جهود وتوجيهات حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال إجراءات مختصرة، وتقليص رحلة المتعاملين، وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية مع الحفاظ على جودة ودقة الخدمات، بما يضمن التطابق مع جهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات (2071)، وترجمة للمؤشرات الوطنية في رؤية «نحن الإمارات».
وفي اليوم الثاني، تم عرض وضعية إطلاق خدمات الموجة الأولى من المرحلة الثالثة، واستعراض بناء وتطوير خدمات الموجة الثانية من نفس المرحلة، إلى جانب مناقشة تحديات الربط، وعدد من المشاريع الريادية التقنية ضمن عمل اللجنة، والمنجزات المحققة والتي من شأنها تعزيز الخدمات الذكية والمستحدثة والنوعية عبر توسيع الربط والتكامل بين الجهات الحكومية، وبما يحقق رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية: يعمل الشركاء في اللجنة بشكل متكامل بما يرتقي بالخدمات ومستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، وذلك وفق رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات.
وأضاف الريسي: يمثل مشروع الربط التقني، مشروعاً ريادياً من شأنه تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وتقليص الإجراءات للمتعاملين وفق رؤية استباقية تحدث نقلة نوعية واستثنائية في الإجراءات الحكومية، وتعزز مكانة دولة الإمارات.

الإمارات
أحمد ناصر الريسي
وزارة الداخلية
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