سلطان القاسمي: تطوير المدارس في الشارقة لن يتوقف

الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية التعليم وتطويره، من خلال توفير المنشآت التعليمية المتطورة والمتكاملة التي تسهم في تعزيز مستوى الطلبة، وتوفير الاحتياجات التربوية والأدوات التعليمية للطلاب والطالبات.

جاء ذلك، في كلمة سموه التي ألقاها أمس، خلال افتتاحه مدرسة العقد الفريد - الحلقة الأولى في مدينة دبا الحصن، والتي وجه بتنفيذها سموه قبل عدة أشهر، إحلالاً للمدرسة القديمة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير نظام التعليم، وتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة في المدينة.

وأشار سموه إلى أن تطوير المدارس والمستوى التعليمي في مدن ومناطق إمارة الشارقة لن يتوقف، موجهاً سموه بالعمل على تطوير المزيد من المدارس، لتكون بنفس المواصفات المتطورة للارتقاء بالعملية التعليمية.

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة فقرة فنية قدمتها طالبات المدرسة، تغنين من خلالها بحب سموه، وقدمن أسمى معاني الشكر على مكارمه السخية التي توفر لهن أفضل المرافق، وتلبي احتياجاتهن كافة.

وكان سموه وفور وصوله إلى المدرسة الواقعة على جزيرة الحصن، قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بافتتاح المدرسة، وتوقف سموه، خلال الافتتاح، في الفصول الدراسية، واطلع على سير العملية التدريسية وأبرز الأساليب التعليمية المتبعة في التدريس، وتعرّف من بناته الطالبات على آرائهن حول المدرسة، واحتياجاتهن التي تدعم تقدمهن العلمي، وتوفير البيئة التعليمية الآمنة.

وشيدت المدرسة بتصميم مستوحى من العمارة الإسلامية الفريدة بعناصرها كافة، وبما يتماشى مع التراث الثقافي والعمراني الذي تتميز به مدينة دبا الحصن ومدن إمارة الشارقة.

ويبلغ إجمالي مساحة المدرسة 35 ألف متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 7 آلاف، و60 متراً مربعاً، وتضم 24 فصلاً دراسياً، إضافة لتخصيص حديقة خاصة بكل فصل.

وروعي في تصميم المبنى توفير جميع متطلبات التعليم الحديثة، كما تشتمل المدرسة على العديد من المرافق، منها قاعة متعددة الأغراض مزودة بمسرح متحرك، وكافتيريا ومكتبة، و3 مختبرات، واحد منها للحاسب الآلي، واثنان للعلوم العامة.

وتحتوي المدرسة على غرفتين لأنشطة الرسم والموسيقى، إضافة إلى 4 غرف للمدرسين، و36 دورة مياه للطلبة، وغرفتين للعيادات الصحية، و16 غرفة إدارية، إضافة إلى مصلى، كما تم تخصيص عدد من الغرف خارج المبنى لأغراض الحراسة والخدمات والانتظار، وتوفير 39 موقفاً للسيارات الداخلية، و10 مواقف داخلية للحافلات، إضافة لـ 240 موقفاً خارجياً للسيارات حول المدرسة.

رافق صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال افتتاح المدرسة، كل من الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية.