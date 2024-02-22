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رئيس «الوطني الاتحادي» يهنئ قيادة وشعب السعودية بيوم التأسيس

صقر غباش
23 فبراير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تهنئة إلى معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة، هنأ فيها قيادة المملكة وشعبها الشقيق بمناسبة يوم التأسيس.
وجاء في التهنئة: «يطيب لي بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أن أبعث لشخصكم الكريم ولأعضاء مجلسكم الموقر بخالص تحياتنا الأخوية، مقرونة بأصدق عبارات التهنئة والمباركة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة يوم التأسيس».
وأضاف: إننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد فيها أن علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الشورى السعودي، هي امتداد أصيل للعلاقات الأخوية التي تربط بين قيادتي وشعبي بلدينا، وهي تمثل في الوقت نفسه أحد روافد الارتقاء بمصالح بلدينا الوطنية، وكذلك تعزيز مبادئ وأسس العمل الخليجي والعربي المشترك.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
السعودية
يوم التأسيس السعودي
صقر غباش
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