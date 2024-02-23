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شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إحداث الضجيج في المناطق السكنية والرملية

شرطة أبوظبي تحذر السائقين من إحداث الضجيج في المناطق السكنية والرملية
23 فبراير 2024 09:33

حذرت شرطة أبوظبي من السلوكيات السلبية التي يقوم بها بعض قائدي المركبات وخصوصاً فئة الشباب والتي تؤدي إلى أحداث الضجيج والإزعاج والقيادة بتهور في بعض الطرق وخاصة المناطق الرملية القريبة من المناطق والأحياء السكنية، موضحة أن الضجيج بالمركبة يتسبب في حالة من إقلاق للسكينة العامة وإحداث حالة من الذعر والتوتر والعصبية لدى السائقين الآخرين ومستخدمي الطريق وسكان الأحياء التي تمر بها السيارات المزعجة خصوصاً الأطفال والمرضى وكبار السن. 

وحثت مستخدمي الدراجات النارية على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والازعاج بمناطق الرملية ومخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية وعدم تزويد المركبات والسير بها على الطرقات العامة.

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ودعت الجمهور إلى الإبلاغ عن المركبات التي يصدر عنها ضجيج مزعج لهم في الأحياء السكنية بالاتصال إلى الرقم 999 في مركز القيادة والتحكم وأكدت أنها لن تتهاون مع السائقين الذين يعمدون إلى إصدار ذلك الضجيج من مركباتهم ، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتطبيق المادة "20" من قانون السير والمرور "قيادة مركبة تسبب ضجيج " بـ الغرامة 2000 درهم و12 نقطة مرورية ،والمادة "73" إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص هي 1000 درهم و 12 نقطة مرورية وحجز المركبة 30 يوم وتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي وهي مخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص القيمة المالية لفك حجز المركبة 10,000 درهم على أن يتم حجز المركبة الى حين دفع القيمة المالية لفك الحجز ولمدة اقصاها ثلاثة أشهر وفي حال عدم سداد المستحقات تحال المركبة للبيع في المزاد العلني .

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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