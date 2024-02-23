«فزعة» تنظم حفل استقبال «العينية» لزفاف 100 من منتسبي «الداخلية»

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، ورئيس نادي بني ياس الرياضي الثقافي، أقامت «فزعة» حفل استقبال مبادرة «العينية» لزفاف 100 من منتسبي ومنتسبات وزارة الداخلية، من بينهم ولأول مرة 20 عريساً من أبناء الإمارات من غير المنتسبين، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة «العينية» المجتمعية.

وتنظم مبادرة «العينية» من قبل صندوق التكافل الاجتماعي بوزارة الداخلية «فزعة»، بالتعاون مع نادي بني ياس الرياضي الثقافي، بغرض دعم الشباب المقبلين على الزواج، والتيسير عليهم لبدء حياة أسرية سعيدة ومستقرة.

وأقيم الحفل في نادي بني ياس الرياضي الثقافي، بحضور أسر وأهالي العرسان، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، ورئيس مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، والعميد ناصر بن خادم الكعبي، مدير عام السعادة بوزارة الداخلية، ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، والعقيد أحمد بوهارون، مدیر عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية «فزعة»، عضو مجلس إدارة النادي، ومحمد علي الجنيبي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، وأعضاء مجلس إدارة نادي بني ياس الرياضي الثقافي، وعدد من وجهاء بني ياس، وعدد من ضباط وزارة الداخلية، إلى جانب الضيوف والمدعوين ولاعبي نادي بني ياس.

وتضمن الحفل على لوحات فنية تراثية إماراتية، وأهازيج شعبية، احتفالاً بالمناسبة.

«العينية»

واستفاد الأزواج الجدد من هذه المبادرة، التي تحرص «فزعة» فيها على تقديم «العينية» لهم ضمن جهودها المجتمعية في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتشجيع الراغبين على الزواج، والتيسير عليهم من خلال مبادرات تسهم في تعزيز التلاحم والترابط الأسري.

وأوضح العقید أحمد بوهارون، مدیر عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملین بوزارة الداخلية «فزعة»، أن «العينية» تشمل مبلغاً مالياً، ومنح بطاقة فزعة «البلاتينية»، وبطاقة «فزعة دارك» للزوجين، وقسائم غذائية شهرية لمدة عام من متاجر فزعة، مشيراً إلى مساهمة شركاء «فزعة» بتقديم حزمة قيمة من القسائم الشرائية والإقامات الفندقية المجانية والهدايا العينية، والدورات التدريبية والاستشارات الأسرية لجميع المستفيدين من مبادرة «العينية».

تسهيلات

ولفت إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستفيدين من هذه المبادرة على الخدمات المقدمة من «برنامج فزعة»، ومن ضمنها الموافقة المسبقة على القرض الحسن بمبلغ 100 ألف درهم من صندوق التكافل الاجتماعي، تُقسط على مدى 3 سنوات، وإعفاؤهم من الرسوم الإدارية لخدمة الإيجار طويل الأمد، مع تأجيل القسط الأول لمدة 90 يوماً، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء عادة «العينية» المتوارثة عن الأجداد، وتأكيد قيم التسامح التي تحث على التلاحم المجتمعي، ودعم الشباب المقبلين على الزواج لبناء حياة أسرية تخلو من الأعباء المادية.