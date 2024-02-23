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المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته السادسة يوم 28 فبراير

المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته السادسة يوم 28 فبراير
23 فبراير 2024 15:41

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم 28 فبراير الحالي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها «موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

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كما يطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي»، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في شأن توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي».

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
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