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حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 7.9 مليون يورو لـ«مكتبة جوانينا» البرتغالية

حاكم الشارقة يوجه بتخصيص 7.9 مليون يورو لـ«مكتبة جوانينا» البرتغالية
23 فبراير 2024 15:43

 وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتخصيص منحة مالية قدرها 7.9 مليون يورو، لرقمنة 30 ألف من الكتب والمخطوطات النادرة التي تحتضنها «مكتبة جوانينا» التابعة لجامعة كويمبرا البرتغالية، إحدى أهم المكتبات التاريخية في العالم، والتي تعد جزءاً من التراث العالمي لليونسكو.وتجسد منحة صاحب السمو حاكم الشارقة، رؤية سموه في تيسير سبل الوصول لمصادر المعرفة، والاستفادة من خيارات التكنولوجيا المعاصرة في دعم الجهود البحثية في المنطقة العربية والعالم، حيث سيتيح مشروع رقمنة المكتبة الفرصة للباحثين والقراء والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، فرصة الاطلاع والبحث في مراجع ومصادر نادرة في مختلف الحقول المعرفية.

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