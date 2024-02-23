الطقس صحو إلى غائم جزئياً غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً يصبح غائماً ليلاً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة صباح الأحد، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 12:50 والمد الثاني عند الساعة 02:50، والجزر الأول عند الساعة 19:59 والجزر الثاني عند الساعة 27: 07.

في حر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:30 والمد الثاني عند الساعة 22:40، والجزر الأول عند الساعة 16:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.