رئيس الدولة يبارك لخادم الحرمين بمناسبة "يوم التأسيس"

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة "يوم التأسيس".

وكتب سموه، على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) "أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأهلنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة "يوم التأسيس".

ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الله تعالى أن "يحفظ المملكة ويديم عليها العزة والمنعة".