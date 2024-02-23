محمد بن راشد يبارك لخادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة «يوم التأسيس».

وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها».