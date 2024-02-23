السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يبارك لخادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس

محمد بن راشد يبارك لخادم الحرمين بمناسبة يوم التأسيس
23 فبراير 2024 22:25

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بمناسبة «يوم التأسيس».
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «نبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ولولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق يوم التأسيس».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «حفظ الله المملكة، وأدام عزها ومجدها واستقرارها».

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
سلمان بن عبد العزيز
محمد بن سلمان
يوم التأسيس
السعودية
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
وزارة الدفاع البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا
اليوم 09:01
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
الأخبار العالمية
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©