«القمة الشرطية العالمية» تناقش استخدامات الطائرات دون طيار والاستدامة في العمل الأمني

دبي (الاتحاد)

تناقش القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، في الفترة الممتدة بين 5 و7 من شهر مارس لعام 2024، في مركز دبي التجاري العالمي، استخدامات «الطائرات من دون طيار»، و«التغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية التي يشهدها العالم في مجال التغير المناخي والأزمات الطارئة»، ومُستقبل السلامة المرورية وأمن الطرقات في ظل التطورات السريعة الذي يشهدها قطاع النقل العام على مستوى العالم.

وسيتم مناقشة هذه المواضيع المهمة، ضمن 3 مؤتمرات رئيسة من أصل 7 مؤتمرات في القمة الشرطية العالمية، هي: مؤتمر «الطائرات من دون طيار»، ومؤتمر «المرونة والاستدامة»، ومؤتمر «التنقل في المستقبل والسلامة على الطرق».

وأوضح اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، مساعد القائد العام لشؤون العلميات بالوكالة، أن مؤتمر «الطائرات من دون طيار» يهدف إلى تسليط الضوء على دور الطائرات من دون طيار في تشكيل قوات الشرطة، وتعزيز عملياتها ورفع الكفاءة التشغيلية وتحسين السلامة العامة، ودعم العمليات الشرطية في مجال الاستجابة للحالات الطارئة، ومهام الإنقاذ ودعم الأعمال الشرطية والأمنية لمختلف الإدارات التخصصية، إلى جانب دعم القطاع المروري، والسلامة المرورية.

وقال إن مؤتمر «الطائرات من دون طيار» يستكشف آفاقاً متعددة في هذا المجال، منها كيفية عمل الجيل القادم من الطائرات من دون طيار في العمليات الشرطية، وتعلم استراتيجيات وأساليب منهجية مُتقدمة لدمج تقنيات الطائرات من دون طيار في العمل الشرطي، مع ضمان تخفيف المخاطر والحفاظ على الأمن والأمان، الأمر الذي يرفع من كفاءة أجهزة الشرطة وتحسين مستويات الأداء، والذي بدوره يعزز من أمن المجتمعات وحمايتها.