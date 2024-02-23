«الإمارات للمحاسبة» يشارك في ندوة دولية بالرباط

أبوظبي (الاتحاد)

شارك وفد من جهاز الإمارات للمحاسبة، برئاسة محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة، في البرنامج الأولي للندوة الدولية المُنظَّمة تحت شعار «نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حصيلة وآفاق»، والذي انعقد في أكاديمية المملكة المغربية في الرباط، وجمع حضوراً رفيع المستوى من رؤساء الأجهزة الرقابية العليا النظيرة.

وتناولت الجلسة التي طرحها الزعابي عدداً من المحاور من ضمنها الدور المحوري لأعمال الأجهزة الرقابية والجهود المبذولة في الارتقاء بجودة وفعالية منظومة الرقابة الداخلية، بالإضافة إلى التوعية التي تعد من الروافد الأساسية الداعمة في هذا الصدد.