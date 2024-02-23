«الابتكار الحكومي» لشرطة دبي يناقش التجارب وأفضل الممارسات

دبي (الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بالتعاون مع مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، مُلتقى الابتكار الحكومي، بمشاركة موظفين مُختصين في مجال الابتكار من 13 دائرة حكومية على مستوى إمارة دبي، وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، والتعرف على التجارب الحديثة في مجال الابتكار الحكومي والتكاملي. وجاء تنظيم المُلتقى في مختبر الابتكار الأمني بمقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العقيد الدكتور محمد الجناحي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعقيد عبدالله جاسم مدير مكتب التطوير لشؤون العمليات في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والمقدم خالد المزروعي، رئيس مختبرات الابتكار في شرطة دبي، والموظفين من مختلف الإدارات الحكومية.

ورحب العقيد الجناحي بالموظفين المشاركين في فعاليات الملتقى، مشيراً إلى أن المُلتقى يهدف إلى جمع المُختصين في مجال الابتكار تحت سقف واحد من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر، وإجراء عصف ذهني في هذا المجال الحيوي المهم الذي يلعب دوراً استثنائياً في تحقيق التقدم والنماء والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. ولفت إلى أن الملتقى يأتي تزامناً مع الاحتفاء بشهر الإمارات للابتكار 2024 بهدف تعزيز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للابتكار، وخلق ثقافة ابتكار واسعة النطاق لدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتقديم حلول مُبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية لتساهم في تطور المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية.

وأكد المقدم خالد المزروعي، أن الملتقى يأتي في إطار سعي شرطة دبي الدائم لتبني سبل التفكير الابتكاري لضمان استدامة مسيرة الازدهار والتنمية، والاستعداد لتحديات المستقبل وتطوير المشاريع عبر تحفيز ابتكار حلول ذكية ومستدامة، واستشراف المستقبل في العمل الأمني، وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة من الابتكارات المتميزة في إدارة المشاريع وتطبيقها.

وتضمنت فعاليات المُلتقى جلسة حوارية وعصفاً ذهنياً بين المشاركين كافة، لمناقشة آليات تشجيع الابتكار، وتبني الأساليب والحلول الحديث والاستعداد الدائم نحو المستقبل.