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«طرق دبي» تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة

«طرق دبي» تسجل الملكية الفكرية في مجال تقييم نضج الحوكمة
24 فبراير 2024 01:22

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تسجيل الملكية الفكرية في مجال «تقييم نضج الحوكمة» والمتمثلة في دليل وآلية لتقييم نضج الحوكمة.
وتمت عملية التسجيل عن طريق إدارة التدقيق الداخلي بالهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد من قبل شركة عالمية متخصصة في مجال تسجيل الملكيات الفكرية عالمياً.
وقالت شيخة أحمد الجرمن، مديرة إدارة تنفيذي لإدارة التدقيق الداخلي في هيئة الطرق والمواصلات «إن هذا الإنجاز يعزز من ممارسات الحوكمة في هيئة الطرق والمواصلات ويعد إنجازاً نوعياً جديداً ضمن سلسلة إنجازات الهيئة العديدة ويعزز جهودها للحصول على موقع ريادي في مجال الحوكمة المؤسسية، إذ يضع الدليل الذي تم تسجيله آلية تساعد في تقييم النضج وفق محاور متعددة».

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
الإمارات
طرق دبي
الملكية الفكرية
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