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«كهرباء الشارقة» توقع اتفاقية تعاون في خدمات الدعم الاجتماعي

الحضور عقب توقيع الاتفاقية (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:22

الشارقة (الاتحاد)

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وقّعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مذكرة تفاهم واتفاقية بهدف تعزيز التعاون لتقديم خدمات الدعم الاجتماعي لاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز في إمارة الشارقة، مع كل من وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والربط الإلكتروني، بما يضمن تيسير وتسريع إجراءات خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها.  
وقع الاتفاقية عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومن وزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ومن دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة.

الإمارات
كهرباء الشارقة
الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
وزارة تنمية المجتمع
دائرة الخدمات الاجتماعية
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