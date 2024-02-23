«كهرباء الشارقة» توقع اتفاقية تعاون في خدمات الدعم الاجتماعي

الشارقة (الاتحاد)

وقّعت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مذكرة تفاهم واتفاقية بهدف تعزيز التعاون لتقديم خدمات الدعم الاجتماعي لاستهلاك الكهرباء والمياه والغاز في إمارة الشارقة، مع كل من وزارة تنمية المجتمع ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة والربط الإلكتروني، بما يضمن تيسير وتسريع إجراءات خدمات المساعدات الاجتماعية، وتحقيق وصولها إلى مستحقيها.

وقع الاتفاقية عبدالله عبدالرحمن الشامسي، مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومن وزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة، ومن دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري رئيس الدائرة.