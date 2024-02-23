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«بلدية أبوظبي» تُنبه السائقين بالسرعات الجديدة للطرق

طلاء الأسفلت لتنبيه السائقين بالسرعات المقررة (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:23

هالة الخياط (أبوظبي)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمال طلاء سطح الأسفلت باللون الأحمر لعدد من الطرق ضمن نطاقها الجغرافي داخل وخارج جزيرة أبوظبي، والذي من خلاله حددت السرعات الجديدة للطرق، بما يضمن سلامة مرتاديها، ويواكب النهضة الحضارية التي تشهدها أبوظبي.
وتسعى البلدية من خلال تنفيذها أعمال الطلاء إلى تحسين السلاسة والسلامة المرورية، وتنبيه السائقين بتغير سرعة الطريق، وكذلك إبراز المظهر الجمالي والحضاري للبنية التحتية، وتعزيز معايير الاستدامة ونمط جودة الحياة. 
وأوضحت البلدية أن تنفيذها هذه الأعمال يأتي ضمن استراتيجيتها لتحسين وتطوير شبكة الطرق، وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية التي تضمن سلامة أفراد المجتمع. وتضمنت الأعمال طلاء سطح الأسفلت باللون الأحمر، حيث تمت إعادة طلاء الخطوط القائمة في منطقة السجادة الحمراء، كما تم تركيب لوحات تحديد السرعات للطريق عند بداية ونهاية السجادة الحمراء.
ومن المناطق التي تضمنتها الأعمال تنفيذ طلاء سجادة حمراء على شارع أبوظبي– العين (E-22) عند منطقة ساس النخل في اتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) تقاطع جسر سويحان في اتجاه بنى ياس توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (E-311) مقبرة بني ياس في اتجاه بني ياس توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ زايد بن سلطان (E-10) جسر الشيخ زايد في اتجاه أبوظبي، حيث تم تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة.
من المناطق التي شملها المشروع أيضاً سجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد(E-12) بين جزيرة الجبيل والسعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 140 إلى 120 كلم/ساعة، وسجادة حمراء على شارع الشيخ خليفة بن زايد(E-12) السعديات باتجاه أبوظبي توضح تخفيض السرعة من 120 إلى 100 كلم/ساعة.

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