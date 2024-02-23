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عصف ذهني حول «استدامة الابتكار في العمل الشرطي»

عصف ذهني حول «استدامة الابتكار في العمل الشرطي»
24 فبراير 2024 01:22

رأس الخيمة (وام)

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نظم مركز شرطة المدينة الشامل بشرطة رأس الخيمة، جلسة عصف ذهني حول «استدامة الابتكار في العمل الشرطي» في معرض رأس الخيمة للابتكار 2024، المقام في مركز الحمراء العالمي للمعارض والمؤتمرات، ضمن فعاليات الإمارات تبتكر 2024. تهدف الجلسة إلى وضع المبادرات والمشاريع التطويرية الابتكارية لتعزيز مستوى الشعور بالأمن والأمان، وتحقيق استراتيجية جودة الحياة الأمنية للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. حضر الجلسة المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، وضباط وموظفو مركز الشرطة.
وأُطْلِع موظفو المركز على أفضل وأحدث الممارسات والتجارب الابتكارية للجهات المشاركة بهدف نقل المعرفة والاستدامة في مجال الابتكار المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الابتكار للعمليات والخدمات الشرطية.

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