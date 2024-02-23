اختتام «أسبوع رأس الخيمة للابتكار 2024»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

اختتمت أمس فعاليات «أسبوع رأس الخيمة للابتكار 2024» الذي نظمته اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2024»، بمشاركة أكثر من 70 جهة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، وشركات القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والصحية. وجسّد الحدث رؤية دولة الإمارات في تبنّي مفهوم الابتكار محركاً أساسياً للتطوير والتقدم والازدهار، كما سلّط الضوء على أبرز الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي شهدتها إمارة رأس الخيمة في سبيل ترسيخ الابتكار كمنهج عمل، وثقافة حكومية، ومجتمعية من خلال تعزيز وعي الأفراد بأهمية الابتكار، وأثره في مستقبلهم، وإشراكهم في صناعة المستقبل. وقال محمد موسى، رئيس اللجنة الدائمة للفعاليات في رأس الخيمة، رئيس اللجنة المحلية المنظمة لأسبوع الابتكار: خصصت اللجنة برنامجاً متكاملاً وقدّمت أكثر من 80 مشروعاً ابتكارياً، ونظّمت أكثر من 27 ورشة عمل ومحاضرة متخصصة في مجال الابتكار.