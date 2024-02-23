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«الخليجي للموهبة» يبحث سبل تعزيز اكتشاف ورعاية الموهوبين

جانب من الاجتماع (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:22

دبي (الاتحاد)

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بحث المجلس الخليجي للموهبة سبل التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، لتعزيز الجهود في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإبراز البرامج والمشروعات الموجهة لتطوير قدراتهم، ومتابعة الإنجازات التي تحققت وفرص الاستفادة منها في دعم الميدان التعليمي في دول المجلس.
جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده المجلس أمس الأول في مقره بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بدبي، بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العاصمي مدير عام مكتب التربية العربي لدول الخليج.
وشهد المجلس الخليجي للموهبة افتتاح مختبر التصنيع الرقمي (فاب لاب الإمارات) بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربويّة، بحضور معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من المسؤولين، حيث تم تفقد أقسام المختبر، والتعرف على خدماته في مجال التصنيع الرقمي، وبخاصة أنشطته الموجهة إلى القطاع التعليمي. 
وقال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، «يسعدنا اليوم استضافة اجتماع المجلس الخليجي للموهبة في مقره بمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والذي يأتي في إطار مساعينا لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود مع مختلف الجهات ذات الصلة في مجلس التعاون الخليجي لخدمة قطاع التعليم، والاهتمام بفئة الموهوبين، وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة».

المجلس الخليجي للموهبة
الإمارات
رعاية الموهوبين
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