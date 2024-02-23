طب جامعة الإمارات تنظم «يوم الأبحاث»

العين (الاتحاد)

نظّمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك منتدى «يوم الأبحاث»، لاستعراض نتائج الأبحاث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، في مجالات الطب والعلوم الصحية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

وأوضح الدكتور أحمد السويدي - عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، إن هذه الفعالية أكثر من مجرد منصة لعرض المشاريع، بل هو منتدى فاعل وحيوي للتبادل الفكري والاستكشاف.

ومن جهته قدّم الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عرضاً بعنوان «أهمية البحث العلمي: جودة التعليم العلمي» استعرض فيه أهمية البحث والابتكار في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.