السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طب جامعة الإمارات تنظم «يوم الأبحاث»

طب جامعة الإمارات تنظم «يوم الأبحاث»
24 فبراير 2024 01:22

العين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر

نظّمت كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات، بالتعاون مع مستشفى ميديكلينيك منتدى «يوم الأبحاث»، لاستعراض نتائج الأبحاث العلمية لطلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، في مجالات الطب والعلوم الصحية، بحضور عدد من الخبراء والمختصين وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وأوضح الدكتور أحمد السويدي - عميد كلية الطب والعلوم الصحية بالإنابة، إن هذه الفعالية أكثر من مجرد منصة لعرض المشاريع، بل هو منتدى فاعل وحيوي للتبادل الفكري والاستكشاف.
ومن جهته قدّم الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي ومدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، عرضاً بعنوان «أهمية البحث العلمي: جودة التعليم العلمي» استعرض فيه أهمية البحث والابتكار في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة.

كلية الطب
كلية الطب والعلوم الصحية
الإمارات
كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة الإمارات
جامعة الإمارات
مستشفى ميديكلينيك
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
وزارة الدفاع البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا
اليوم 09:01
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
الأخبار العالمية
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©