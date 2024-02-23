«الشارقة للتعليم الخاص» تطلع على نظام التعليم الدامج في السعودية

الشارقة (الاتحاد)

بحث وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع مدرسة «بيتشهول الرياض» في المملكة العربية السعودية تبادل الخبرات التربوية، والسبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الأساليب التعليمية لتضاهي أفضل المستويات العالمية.

جاء ذلك، خلال زيارة وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى المملكة العربية السعودية، في إطار تبادل الخبرات والتجارب، تحديداً في مجال التعليم الدامج بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.

ضم الوفد كلاً من عبد السلام زينل مدير إدارة التراخيص، وعبد العزيز الملا مدير مشروع التعليم الدامج، ونورة زمزم عضوة بمشروع التعليم الدامج، وشيخة المظلوم مهندسة معمارية بإدارة التراخيص.

واطلع الوفد الزائر على الممارسات التعليمية المطبقة في مدرسة بيتشهول الرياض التي تعد أول مدرسة دولية تتبنى نظام التعليم الدامج في المملكة العربية السعودية.