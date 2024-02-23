السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتعليم الخاص» تطلع على نظام التعليم الدامج في السعودية

وفد الهيئة خلال الإطلاع على نظام التعليم الدامج في السعودية (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:22

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر

بحث وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص مع مدرسة «بيتشهول الرياض» في المملكة العربية السعودية تبادل الخبرات التربوية، والسبل التي من شأنها المساهمة في تطوير الأساليب التعليمية لتضاهي أفضل المستويات العالمية.
جاء ذلك، خلال زيارة وفد من هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى المملكة العربية السعودية، في إطار تبادل الخبرات والتجارب، تحديداً في مجال التعليم الدامج بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
ضم الوفد كلاً من عبد السلام زينل مدير إدارة التراخيص، وعبد العزيز الملا مدير مشروع التعليم الدامج، ونورة زمزم عضوة بمشروع التعليم الدامج، وشيخة المظلوم مهندسة معمارية بإدارة التراخيص.
واطلع الوفد الزائر على الممارسات التعليمية المطبقة في مدرسة بيتشهول الرياض التي تعد أول مدرسة دولية تتبنى نظام التعليم الدامج في المملكة العربية السعودية.

الإمارات
هيئة الشارقة للتعليم الخاص
الشارقة
السعودية
التعليم الدامج
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
وزارة الدفاع البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا
اليوم 09:01
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
الأخبار العالمية
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©