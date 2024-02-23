السبت 24 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تعليم» تطلق ماراثون القراءة الرقمي

حددت «تعليم» أربعة أهداف للمبادرة (من المصدر)
24 فبراير 2024 01:23

دينا جوني (دبي)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: حفظ الله السعودية وأدام عزها واستقرارها
طحنون بن زايد: السعودية تاريخ عريق وحاضر مشرق ومستقبل مزدهر

أطلقت إدارة المصادر التعليمية والرقمية في قطاع التطوير المدرسي، في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «ماراثون القراءة الرقمي»، لتعزيز وﻋﻲ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺼﺎﻋﺪ ﺑﺪور اﻟﻘﺮاءة ﻓﻲ ﺻﻘﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻏﺮس ﺷﻐﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮل أﺟﻴﺎل اﻟﻐﺪ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ودعت المدارس الحكومية جميع طلبتها للمشاركة في الماراثون، وذلك لتحفيز اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺮاءة أﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﺪاماً، ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﻘﺮوءة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺼﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ. يأتي ذلك في إطار الاستعداد لفعاليات شهر القراءة في مارس2024، والذي سيشهد جملة من المبادرات التي ستطلقها المؤسسة. 
وحددت «تعليم» أربعة أهداف للمبادرة، هي المساهمة في دعم الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة الرقمية، وتفعيل المنصات التعليمية لدعم القدرات الذهنية المعرفية، ودعم مكانة الدولة عاصمة عالمية للثقافة والإبداع الفكري وصناعة المحتوى الأدبي، وتعزيز مفهوم القراءة كأسلوب حياة مستدام. 
ويشارك في الماراثون ثلاث منصات هي «نهلة وناهل» لطلبة الحلقة الأولى، و«كتبي» لطلبة الحلقة الثانية، ومركز المعرفة الرقمي التابع لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لطلبة الحلقة الثالثة. 
وتغلق «تعليم» أبواب المشاركة في السادس من مارس المقبل، ليبدأ فرز وتصنيف نتائج المشاركين وفق المراحل الدراسية، على أن تعلن النتائج في 11 مارس. وحددت «تعليم» ستة معايير في تقييم المشاركات في ماراثون القراءة الرقمي هي الاستخدام المنتظم لمنصات القراءة، مع النظر في هذا الاستخدام خلال فترة المسابقة، والتنوع في اختيارات القراءة، وسرعة القراءة من خلال عدد الكتب والقصص المقروءة، خلال الفترة الزمنية المحددة للمسابقة، ومستوى القراءة من خلال ملاءمة مستوى المصادر القرائية للمرحلة العمرية والدراسية، وقدرة المتعلم على فهم واستخلاص المعنى الأساسي من النصوص، من خلال الإجابة عن الأسئلة، والاختبارات المرفقة مع الكتب والقصص داخل المنصة، وتوظيف المنصات الرئيسة المعتمدة.

القراءة
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
آخر الأخبار
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
اقتصاد
إطلاق العنان لإمكانات المستقبل: تحسين الكفاءة الحكومية عبر الاستفادة من تحليلات البيانات الضخمة وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي
20 فبراير 2024
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
الأخبار العالمية
قتلى جراء حريق في مبنى بإسبانيا
اليوم 09:13
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
الرياضة
تشافي: حان وقت الرد على المشككين
اليوم 09:13
وزارة الدفاع البريطانية
الأخبار العالمية
بريطانيا تعلن عن مساعدات بقيمة 287 مليون يورو لأوكرانيا
اليوم 09:01
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
الأخبار العالمية
مقتل 15 شخصاً جراء حريق بمبنى في الصين
اليوم 08:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©