«أبوظبي للزراعة» تطلق برنامج الأمن الحيوي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، برنامج الأمن الحيوي وفقاً لنهج «الصحة الواحدة» الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.

ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة والتزاماً بالمعايير الدولية المنبثقة عن خطة العمل الدولية المشتركة بشأن نهج «الصحة الواحدة» للسنوات 2022-2026.

وتم الإعلان عن البرنامج خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة، بحضور المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة وهي منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

ويعتبر برنامج الأمن الحيوي وفقاً لنهج «الصحة الواحدة»، مبادرة رائدة تعكس التزام أبوظبي بتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات لضمان صحة وسلامة المجتمع والبيئة من خلال إقامة نظام مراقبة فعال لتتبع ورصد حالات الصحة المرتبطة بكل منها، وتطوير سياسات وإجراءات وقائية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.



8 مبادرات

يشمل برنامج الأمن الحيوي 8 مبادرات رئيسة تهدف إلى إنشاء نظام مراقبة فعال يقوم على رصد حالات الصحة المرتبطة بالإنسان والحيوان والنبات والبيئة في إمارة أبوظبي، وتحليل البيانات لتحديد المخاطر وتقييمها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة لتطوير سياسات وإجراءات وقائية تستند إلى خطط وبرامج للحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

ويشمل تعزيز الوعي والتثقيف حول متطلبات الأمن الحيوي وتدريب الكوادر البشرية على تطبيق أفضل الممارسات من أجل تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

كما يسعى البرنامج إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات مثل الصحة والزراعة والبيئة والصناعة والتعليم وتبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المعنية لوضع خطط وبرامج مشتركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج.



التعاون الدولي

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائبة مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية، أن إطلاق البرنامج بحضور المنظمات الدولية يُعد تأكيداً على أهمية التعاون الدولي في تعزيز مفهوم الأمن الحيوي وتطبيقه بشكل متكامل.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وتبادل أفضل الممارسات في مجال الأمن الحيوي، مشيرةً إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بهذا الصدد مثل منظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.



الصحة الواحدة

يتضمن برنامج الأمن الحيوي وفقاً لنهج الصحة الواحدة لجنة توجيهية تسمى «لجنة الصحة الواحدة - أبوظبي»، تعنى بوضع الخطط والبرامج والمتابعة والتقييم، وتنبثق عنها مجموعات عمل فنية وفقاً لمتطلبات نهج الصحة الواحدة، ومن المتوقع أن تُسفِر مبادرات البرنامج عن نتائج إيجابية تنعكس على الصحة العامة.