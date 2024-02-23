«تعديات المزارع» في الشارقة تنفذ جولات تفتيشية لرصد التجاوزات

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت لجنة إزالة التعديات في المزارع في مدينة الشارقة، بدء تنفيذ زيارات وجولات تفتيشية ميدانية مكثفة على المزارع وتنفيذ مهام اللجنة الموكلة إليها من المجلس التنفيذي للإمارة، وتطبيق الأنظمة والقوانين بما يعزز من المظهر الحضاري والجمالي للإمارة، ويحد من أية سلوكيات سلبية أو ممارسات غير قانونية في تلك المزارع، وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفقاً لما هو معمول به، والحد من سوء استغلالها.

وأكد خالد بن فلاح السويدي، مدير خدمة المتعاملين، رئيس لجنة إزالة التعديات في المزارع، أن اللجنة عقدت اجتماعات تنسيقية لبحث آلية تنفيذ المهام ووضع الخطط اللازمة للحد من التجاوزات في المزارع، بحضور الأعضاء كافة، وبدأت بتنفيذ الزيارات الميدانية والتفتيشية لرصد التعديات والسلوكيات السلبية وتصحيح أوضاع المزارع المخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وفقاً للأنظمة والقوانين في الإمارة.

وأوضح أن اللجنة تقوم بمهامها المتمثلة في تطبيق أحكام التعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن استغلال الأراضي الزراعية في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، وقرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الأراضي الزراعية في إمارة الشارقة، والدخول إلى المزارع لتفقد أحوالها والوقوف على السلبيات والممارسات المخالفة المرتكبة فيها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتعمل اللجنة على متابعة عملية إزالة التعديات وإعادة المزارع إلى حالتها الأصلية لتُستغل في الأغراض التي خصصت من أجلها، ومتابعة عملية ضبط فئات المخالفين الموجودين في المزارع أو حولها من المقيمين بصفة غير قانونية، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وفرض الجزاءات الإدارية المقررة في التشريعات النافذة ذات الصلة بحق مرتكبي المخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحول دون وقوع تلك التعديات والسلبيات، ومتابعة المخالفين بشكل دوري من الجهات المختصة، ورفع أمر المزرعة ذات التعدي والوضع المخالف للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ليُقرر ما يراه مناسباً.