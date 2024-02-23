«منصور بن زايد للتميز الزراعي» ترصد تطلعات المستهدفين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أصحاب المزارع ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمزارع التجارية، بشقيها النباتي والحيواني في دولة الإمارات إلى المشاركة في استبيان يهدف إلى حصر آراء الشرائح المستهدفة – الدورة الثانية، ورصد مدى الرضا العام عن الجائزة وحصر احتياجات وتطلعات المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بما يدعم ويسهل المشاركة في الجائزة.

كما تواصل الجائزة فعالياتها المتنوعة في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة، والذي يتضمن المسابقات والمهرجانات المصاحبة للجائزة، والذي يستقطب المشاركين والمشاركات من المواطنين في جميع المسابقات، مع ارتفاع عدد المتقدمين لهذه المسابقات والمهرجانات بمختلف أنواعها.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المشاركة في الاستبيان تساعد على فهم احتياجات المربين والمزارعين ومن تستهدفهم الجائزة بشكل أفضل وتطوير الجائزة بما يلبي التطلعات، وتم تقسيم الاستبيان لنقاط عدة، منها المعلومات الجغرافية، والتي تتضمن وسيلة التواصل ونوع الحيازة، والموقع الجغرافي للحيازة، وفي أي إمارة، والفئة العمرية، ومستوى الرضا عن الترويج والإعلام للجائزة، والموقع الإلكتروني، وشروط ومعايير المشاركة في الجائزة الرئيسة وغيرها، وسهولة التسجيل بالجائزة، والمدة الزمنية للتقديم على الجائزة، وسهولة التواصل مع مركز اتصال الجائزة والرد على الاستفسارات، ومستوى الرضا العام عن الجائزة.

وكما تتضمن أسئلة الاستبيان تقييم المهرجانات التالية: مهرجان الوثبة الدولي للعسل، ثمار السدر، التين، الذرة والبطاطا، الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، مستلزمات الإنتاج الزراعي، المنتجات التحويلية الغذائية الزراعية ومنتجات الألبان، ومنتجات مزارع الأحياء المائية المحلية (أسماك مزارعنا /أسماك الصحراء)، فواكه الدار، وكذلك مهرجان منتجات الدواجن.

ودعا الاستبيان إلى تقييم المستهدفين للمهرجانات والمسابقات المصاحبة، والتي شملت مهرجانات - مهرجان الوثبة الدولي للعسل، ثمار السدر، مهرجان التين، الذرة والبطاطا، الأكلات الشعبية للأسر المنتجة، مستلزمات الإنتاج الزراعي، ومهرجان المنتجات التحويلية الغذائية الزراعية ومنتجات الألبان، مهرجان منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية (أسماك مزارعنا /أسماك الصحراء)، بالإضافة إلى مهرجان فواكه الدار، منتجات الدواجن.

كما شمل تقييم المسابقات المصاحبة للجائزة وتقييم المستهدفين للمسابقات التوعوية والترويجية، مسابقة أفضل الأوزان محلياً وإقليمياً، وأفضل إنتاج حليب، وأفضل السلالات، مسابقة أفضل المنتجات التحويلية من النخيل، وأفضل سلة فواكه الدار، والتين وثمار السدر، وأفضل منتج من التمور، ومهرجان الوثبة للعسل، ومسابقة الطهي الحي.

أيضاً تقييم لمسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية - فئة الأسر المنتجة، وأفضل منتج ألبان – فئة الأسر المنتجة (سمن – زبدة)، وأفضل الأوزان من الخارج، وأفضل إنتاج حليب من الخارج، وأفضل السلالات من الخارج، وأفضل طبق للمأكولات البحرية من إنتاج مزارع الأحياء المائية في الدولة، وأفضل طبق للمأكولات البحرية المحلية، إضافة إلى مسابقة أفضل سلة فواكه الدار.

شمل التقييم مسابقات أفضل الأوزان في سلالات: النعيمي، النجدي، الحري، العرب، الضأن، العارضي، الماعز الشامي، جميع سلالات الماعز، ومسابقة أفضل السلالات والتي تشمل سلالات: النعيمي، النجدي، الماعز الشامي، الحري، العرب، والماعز العارضي، والضأن والماعز الأخرى، ومسابقة أفضل إنتاج حليب، ومستوى الرضا عن الترويج والإعلام للمهرجانات والمسابقات المصاحبة للجائزة، إلى غير ذلك مما يشمله الاستبيان.