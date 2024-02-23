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أحمد الزعابي: ضمان الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية

أحمد جاسم الزعابي
24 فبراير 2024 01:24

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إن إعلان مجموعة العمل المالي (فاتف) المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ15 الواردة في خطة عملها يؤكد فعالية الأطر المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وأضاف معاليه، في تصريح له، أن إعلان مجموعة العمل المالي يعكس الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في دولة الإمارات، بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتلبية متطلبات خطة العمل.
وقال معاليه: «نجدد التزامنا بالتعاون مع شركائنا والمعنيين لتحقيق استراتيجيتنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة على الأمد الطويل». 
وأضاف معاليه: «نظراً لمكانتها كمركز مالي عالمي رائد، تدرك أبوظبي أهمية التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للمساهمة بفعالية في المبادرة العالمية لمكافحة جميع أشكال الجرائم المالية، بهدف تمهيد الطريق للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المزدهرة والمستدامة».
وقال معاليه، إن منظومة الأعمال المواتية، وفرص الاستثمار الواسعة، والسياسات الملائمة، تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأبرز المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية لتأسيس أعمالها والتوسع انطلاقاً من أبوظبي. 
وأضاف أنه وفقاً للسياسات المالية والاستثمارية الرئيسية، نحرص على ضمان الاستدامة المالية وتعزيزها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية العالمية لاقتصادنا.

أحمد الزعابي
أبوظبي
الإمارات
أحمد جاسم الزعابي
مجموعة العمل المالي
فاتف
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