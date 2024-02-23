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«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات «البرلمانية الآسيوية» في باكو

«الشعبة البرلمانية» تشارك باجتماعات «البرلمانية الآسيوية» في باكو
24 فبراير 2024 01:22

باكو (الاتحاد)

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شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماعات لجان الجمعية التي عقدت على مدى يومين ضمن أعمال اجتماعات الجلسة الرابعة عشرة للجمعية في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية كلاً من: فاطمة علي المهيري، وخالد عمر الخرجي ومحمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال محمد الطنيجي. ووفق برنامج الاجتماعات شاركت فاطمة المهيري في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، حيث عرضت الأمانة العامة للجمعية تقريراً حول أنشطة اللجنة، وتمت مناقشة مشروعات القرارات التي أوصى بها اجتماع المجلس التنفيذي الثاني، بشأن إنشاء سوق طاقة آسيوي، وبشأن القضايا البيئية.

الشعبة البرلمانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
باكو
المجلس الوطني الاتحادي
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