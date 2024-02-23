طارق الطاير يلتقي رؤساء برلمانات تركيا وتايلاند والمالديف

باكو (الاتحاد)

التقى الدكتور طارق حميد الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، كلاً على حدة؛ معالي نعمان كورتولموش، رئيس مجلس الأمة الكبير في جمهورية تركيا، ومعالي وان محمد نور مثا، رئيس مجلس النواب في مملكة تايلاند، ومعالي محمد إسلام، رئيس مجلس الشعب في جمهورية المالديف، وذلك على هامش مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية المنعقدة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

ونقل الطاير تحيات معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، لنظرائه رؤساء البرلمانات، كما جرى بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق حيال مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأكد الدكتور طارق الطاير أن العلاقات الثنائية مع تركيا وتايلاند والمالديف، تشهد تطوراً على مختلف الصعد.